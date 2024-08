Torna a Messina il “Sud Innovation Summit”

«Per il secondo anno consecutivo arriva il “Sud Innovation Summit” a Messina, evento organizzato e nato nella nostra città, che sta assumendo una rilevanza nazionale e internazionale e che ieri ha trovato ampio spazio anche sulle pagine del “Sole 24 Ore”». Così il sindaco Federico Basile annuncia l’avvio della “call” per partecipare a “Sud Innovation Champions”, la competizione tra startup promossa da “Sud Innovation Summit”, evento dedicato al mondo dell’innovazione e della digitalizzazione che si terrà a Messina il 2, 3 e 4 ottobre. “Dall’ispirazione all’azione”: questo il tema dell’edizione 2024, che era stata presentata a luglio. Il “contest”, volto a promuovere progetti nel settore della transizione digitale e della microelettronica, si rivolge a startup innovative, progetti di ricerca e spin-off universitari del Mezzogiorno d’Italia. Le principali aree di interesse riguardano iniziative di sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale, “cloud”, assistenza sanitaria e industria 4.0, cybersicurezza, “fintech”, “blockchain” e altre risorse digitali emergenti. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti: le 6 startup finaliste presenteranno il loro “pitch” durante l’evento di ottobre, all’interno del quale verranno decretati i vincitori. Le candidature sono aperte fino al prossimo 15 settembre. E i riconoscimenti assegnati dai partner dell’iniziativa consistono in servizi per lo sviluppo di impresa per un controvalore complessivo di oltre 100mila euro.