Riqualificazione dell'area industriale di Milazzo, la Regione pronta ad intervenire

Per il momento è solo una indiscrezione, ma comunque avvalorata dal fatto che arrivi da chi solitamente a Palermo è bene informato. Nel nuovo Piano triennale Irsap sono stati previsti degli interventi economici per l’area industriale di Milazzo che comprende in particolar modo la zona ex Asi di Giammoro, San Pier Niceto e Monforte. Sui tempi tutto è legato all’assegnazione delle risorse che giungeranno dal governo regionale. Una buona notizia che, non appena avrà l’ufficialità, sicuramente entro la fine di quest’anno, sarà accolta con soddisfazione dagli operatori economici della zona industriale di Giammoro che è in forte affanno. Ma sia l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Ramajo, sia il commissario Irsap, Marcelllo Gualdani hanno sempre ribadito l’intenzione di supportare chi continua a scommettere su un’area che doveva essere la locomotiva dell’economia messinese e che invece si ritrova in forte affanno con molte aziende che hanno chiuso i battenti. Il recente intervento della Regione (ben 16 milioni di euro per opere infrastrutturali in altre cinque zone industriali della Sicilia) è stato visto come un cambio di rotta rispetto all’immobilismo del passato. Ma ci auspica che tali interventi siano estesi a tutti gli agglomerati di sviluppo industriale. Un auspicio che è stato messo nero su biancoanche dal segretario provinciale della Cisl, Nino Alibrandi.