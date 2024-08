Patti, travolge un pedone e fugge senza soccorrerlo. Carabinieri in cerca del pirata della strada

Investe un pedone con l’auto e fugge via senza soccorrerlo. È caccia al pirata della strada che intorno alle 20 di sabato sera ha travolto un uomo intento ad attraversare sulle strisce pedonali situate in prossimità del liceo “Vittorio Emanuele III”, in via Trieste, a Patti.

A prestare i primi soccorsi alla vittima, un anziano di 83 anni residente a Patti, sono stati alcuni passanti, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. Trasportato in ambulanza al vicino Pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo”, il pensionato è stato sottoposto alle cure dei sanitari.

Per lui, fortunatamente, nulla di grave, a parte qualche trauma e alcune fratture agli arti oltre, ovviamente, ad un comprensibile spavento. Durante le concitate fasi dei soccorsi, i passanti non sarebbero riusciti ad annotare il numero di targa della vettura anche se ci sarebbero altri elementi che potrebbero portare all’individuazione del veicolo e, quindi, alla identificazione del conducente.