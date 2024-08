Messina, niente più Fiera all’ex Sanderson

Il primo obiettivo è stato raggiunto. La mobilitazione ha pagato. Non si farà più un’inutile cittadella fieristica – idea della precedente Giunta regionale – ma l’area dell’ex Sanderson di Pistunina sarà risanata e poi verrà riqualificata con una destinazione utile per la città e per il territorio della zona sud.

La Giunta Schifani ha revocato il finanziamento per la progettazione di quello che era stato denominato “U Locu da Fera”, cioè il Centro fieristico e congressuale a forma di delfino che era stato programmato proprio lì dove sorgeva un tempo l’Azienda agrumaria fondata da una delle tante famiglie di imprenditori inglesi stabilitisi nella Messina dei secoli XVIII-XIX.

«Il delfino non si farà, e questa è senz’altro una buona notizia», commentano così i rappresentanti del Comitato per la rigenerazione urbana dell’ex Sanderson. «Accogliamo con favore questa decisione perché il progetto regionale non aveva mai ottenuto il consenso della comunità locale, che non è stata adeguatamente coinvolta né consultata dalle istituzioni locali e regionali riguardo al futuro dell'area. Al contrario, è stata la comunità stessa, guidata dalle associazioni locali, a prendere l'iniziativa. Più di un anno fa – continua la nota del Comitato –, durante l'edizione 2023 della “CoPed Summer School”, è stato avviato un processo di ascolto e partecipazione attiva che ha coinvolto centinaia di residenti attraverso incontri pubblici, interviste, “focus group” e sessioni di co-progettazione. Ciò che è emerso è la necessità di un progetto di rigenerazione per l’ex Sanderson che sia un caso esemplare di transizione ecologica, tuteli i luoghi fisici e offra spazi di aggregazione, migliori mobilità e servizi, crei economia e lavoro, valorizzi tradizioni e patrimonio culturale».