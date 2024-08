Grande festa a Mili Marina per il patrono San Paolino Vescovo

La comunità di Mili Marina ha festeggiato il santo patrono Paolino Vescovo. Suggestiva la processione per le vie del paese del simulacro accompagnato da un folto gruppo di portatori e portatrici che si sono alternati lungo il percorso. Buona la prima per il neo parroco Daniele Feminò che nel giorno del suo compleanno ha condiviso con gli abitanti del villaggio della zona sud i colori, le emozioni e la grande fede di un popolo in cammino che nella festa patronale riscopre la propria identità cristiana. Presente alla processione l'assessora comunale Liana Cannata.