Emergenze e promesse da marinai: Capo d’Orlando è terra di conquista

Associazioni ambientaliste, associazioni culturali e associazioni spontanee di cittadini non perderanno l’occasione del consiglio comunale aperto, che Palazzo Europa di Capo d’Orlando ha intenzione di convocare, per dire la loro su alcune tematiche che, ormai da troppo tempo, si connotano colme vere emergenze sul territorio. Sono quelle dell’occupazione del suolo pubblico, dell’occupazione della spiaggia da lidi e stabilimenti e quella della mancanza di parcheggi.

Da tempo sia la minoranza consiliare che alcune associazioni, Legambiente Nebrodi in prima fila, chiedono di ridare vivibilità alla città riconsegnando a tutti quegli spazi occupati abusivamente da dehors, sedie ombrelloni, impalcature e tanto altro.

Il Comune aveva avviato giorni fa, con l’aiuto degli agenti della Polizia locale, un monitoraggio perché sembrerebbe che tante attività, oltre a non pagare la tassa d’occupazione suolo non abbiano rinnovato la richiesta per il suolo pubblico od abbiano installato elementi non previsti dal regolamento. Il tutto anche, e soprattutto, nell’isola pedonale, biglietto da visita di Capo d’Orlando e meta preferita per lo shopping.