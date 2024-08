A Messina lo sfregio dei liquami sul waterfront "di Pascoli"

Quante volte le abbiamo viste, nei decenni. Quelle paludi marroni sulla spiaggia alla radice di via Santa Cecilia. Quei miasmi sprigionati in riva al mare più bello. E li abbiamo pure respirati, quei fetori, come ai residenti è capitato assai più spesso, quando tutti insieme abbiamo riscoperto il valore di Maregrosso ai tempi delle prime demolizioni effettuate sul demanio, della liberazione di quella costa così panoramica – dove Pascoli passeggiava e il Lido Sud valeva i Bagni Vittoria – dallo sfregio di tante costruzioni abusive e pericolose.

Di tanti sforzi profusi a partire dall’ex assessore Isgrò e dall’ex comandante Martello fino all’attuale Giunta Basile, tanto è stato fatto. Molte squallide strutture non ci sono più, un progetto come quello della riconversione dell’ex Macello, è vicino a tagliare il traguardo della gara d’appalto, le analisi dei terreni sono avanzate, la nuova via Don Blasco appare come la base concreta di una riqualificazione urbana profonda. Purtroppo, i liquami tormentano ancora i residenti, e chi ama a tal punto Maregrosso da pescare o bagnarsi poco lontano. L’Amam e il Comune anche per questo nodo devono dare un segnale decisivo. Pongano fine a questo scandalo che si rinnova sulla spiaggia di Pascoli. Dove, scriveva allora il grande poeta, il mare gocciola di azzurro.