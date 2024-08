Messina, danneggiati alcuni giochi della villetta dedicata a Sanò

L’inaugurazione appena un mese fa con l’intitolazione a Giuseppe Sanò, il consigliere della VI circoscrizione scomparso durante un’immersione nel maggio del 2020. Si era parlato di uno spazio riqualificato e restituito alla città, di un’occasione di rinascita per una zona che era rimasta a lungo nel degrado. A distanza di meno di trenta giorni, a rovinare tutto sono entrati in azione i vandali sfregiando quell’angolo di città che era stato riqualificato e restituito alla comunità.

È’ quanto accaduto agli arredi della villetta di Torre Faro, nei pressi di via Scuole che ignoti hanno danneggiato. In particolare nel mirino sono finiti i giochi destinati ai bambini. Hanno sfondato il seggiolino di un altalena rendendola inutilizzabile cosi come è stata danneggiata un’altra struttura in metallo. Purtroppo l’area era stata riqualificata ma non protetta da un sistema di telecamere di sicurezza che avrebbe potuto tenere lontano vandali e incivili. Purtroppo sono arrivati prima delle telecamere. «Esattamente un mese fa rendevamo fruibile la villetta di via Scuole a Torre Faro con dei nuovi giochi e già alcuni di questi sono stati vandalizzati» è lo sfogo del sindaco Federico Basile che un mese fa aveva inaugurato personalmente la villetta.

«Un gesto del genere- prosegue il sindaco Basile - si qualifica da solo, perché mira a colpire la collettività e un servizio, da poco riqualificato e reso fruibile. Speriamo che questi gesti di disprezzo nei confronti del bene comune non si ripetano più, in questo come in altri luoghi che abbiamo riqualificato con tanta cura e con la collaborazione dei tanti cittadini che hanno a cuore la città».