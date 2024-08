Barcellona e quel mare che attrae. Per l’autunno anche lo street food

Sostegno e servizi a tutti gli operatori commerciali: questo è l’impegno assunto dall’amministrazione comunale nei confronti di chi sta investendo ingenti risorse umane ed economiche per rilanciare la città. Barcellona aveva bisogno di una ventata di freschezza e di una proposta impostata sulla spensieratezza e sul divertimento: bisogno colto in pieno da alcuni giovani che si stanno spendendo per i giovani, con l’appoggio delle istituzioni: «il bilancio della stagione estiva poco dopo il giro di boa – dichiara l’assessore Salvatore Coppolino – è più che positivo. Nonostante la chiusura serale della bretella sul Mela penalizzi ancora le attività commerciali, i locali della litoranea stanno registrando un autentico boom di presenze. Cicerata ed anche Calderà sono diventate poli di attrazione per i giovani dell’intera fascia tirrenica. Perché ciò potesse accadere in sicurezza, insieme al comandante della Polizia Municipale Maimone, abbiamo predisposto un controllo senza precedenti sul territorio comunale, a dispetto delle note carenze di personale. In occasione della festa di San Rocco, che ha richiamato come sempre decine di migliaia di fedeli da tutto l’hinterland, abbiamo concesso la possibilità di vendita solo agli ambulanti provvisti di autorizzazione, fornendo un servizio di vigilanza efficiente grazie anche ai vigili urbani che si sono resi disponibili ben oltre l’orario di lavoro ufficiale».

Indubbiamente la rinascita del litorale barcellonese è passata anche dalla maggiore efficienza dei servizi e dalla puntuale pulizia delle spiagge, come evidenzia l’assessore Nicola Barbera: “il lungomare di Cicerata – come anche Calderà e Spinesante – stanno risalendo la china grazie al coraggio di tanti giovani imprenditori che credono nelle potenzialità del loro territorio, che appariva destinato a sopravvivere all’ombra dei comuni vicini, Milazzo su tutti. Oggi l’atmosfera è più vivace lungo la nostra costa, animata dai barcellonesi e anche da tanti turisti, ma c’è ancora tanto da fare».