Taormina si conferma “regina” e la cultura diventa una motrice

Ferragosto al mare e nei siti d’arte per i turisti che hanno scelto Taormina per trascorrere la settimana centrale del mese. Centinaia di visitatori hanno optato per le spiagge della Perla, dove l’arenile libero e gli stabilimenti balneari sono stati affollati da quanti hanno voluto trascorrere la festività rilassandosi nella baia taorminese. Già all’alba sono stati fatti rimuovere gli attendamenti allestiti dai villeggianti mordi e fuggi sulle spiagge pubbliche, in particolare a Mazzeo, e gli arenili sono stati restituiti alla collettività puliti e in ordine.

Tanti hanno invece trascorso la giornata nel centro storico, con l’immancabile passeggiata sul corso, lo shopping nelle boutique e una tappa nei ristoranti della città del Centauro.

Numerose le presenze anche nei siti del Parco archeologico Naxos-Taormina, che fino a ieri ha offerto una ricca proposta di eventi per rendere ancora più attrattiva la visita a Taormina, Isola Bella e Giardini Naxos.

Il Teatro Antico è rimasto aperto ininterrottamente dalle 9 a mezzanotte (ultimo ingresso ieri sera alle 23), offrendo una straordinaria opportunità per rivivere la magia della grande cavea affacciata sul mare e sull’Etna – la seconda più grande del Mediterraneo dopo Siracusa e la più iconica per il suo paesaggio che irrompe nella scena – nella quiete serale, con temperature più gentili e sotto le stelle.