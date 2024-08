Furto in appartamento a Sant'Agata di Militello: in carcere due giovani donne

Nel pomeriggio di ieri, due giovani donne nomadi di nazionalità croata - senza fissa dimora - sono state arrestate dagli agenti della Questura di Ragusa in collaborazione con il Commissariato di P.S. di Sant’Agata Militello (ME), perché gravemente indiziate del delitto di furto aggravato in abitazione e di violazione di domicilio, così dando esecuzione all’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, dr. Andrea La Spada, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti, per l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. L’esito delle ricerche delle due donne era stato dapprima vano, tanto da indurre il G.I.P. di Patti a dichiararne lo stato di latitanza. L’attività investigativa, minuziosamente svolta dagli agenti del Commissariato di P.S., anche attraverso accertamenti tecnici condotti dalla Polizia Scientifica, ha permesso di ricostruire la dinamica di un furto perpetrato nei primi giorni del luglio scorso nel centro di S. Agata di Militello e di identificarne gli autori.