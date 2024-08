Messina, la Vara ruotata stamani verso il portale della Cattedrale

Per recuperare l’antica simbologia nella quale “Gesù porge l’Anima di Maria a Dio Padre”, raffigurata nella parte sommitale del Portale del Duomo, secondo i canoni del Teatro Mobile del XVI secolo, su indicazione dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, d’intesa con il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli, il carro Votivo della Vara stamani è stato ruotato di 90° e rivolto verso la facciata della Cattedrale, prospiciente il Portale, secondo quanto raffigurato nelle stampe pre-terremoto di Michele Pianebianco, Giovan Francesco Boccaccini e di altri autori di litografie del tempo. Purtroppo il nuovo percorso della via Garibaldi, rispetto a quello pre-terremoto che si svolgeva sull'attuale via Cavour, non ha più consentito di fare arrivare la Vara in piazza Duomo nella posizione corretta.

Nel percorso pre-terremoto, infatti, la Vara entrava in Duomo attraverso la via dei Librai, posizionandosi perfettamente di fronte al portale maggiore concepito su progetto di Antonio Baboccio da Piperno nel XV secolo.