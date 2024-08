Messina, il sindaco Basile sulla Vara: "Le emozioni sono state forti, intense ed indimenticabili"

“Per il terzo anno ho avuto il piacere e l’onore di assistere da primo cittadino alla Processione della Vara – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – e le emozioni, anche in questa occasione, sono state forti, intense ed indimenticabili. Nei primi due anni del mio mandato ho partecipato a diverse centinaia di eventi, incontrando migliaia di persone, ma la Vara rappresenta sempre qualcosa di straordinario e inimitabile che suscita in me grande commozione in un giorno indimenticabile. Una manifestazione unica come quella di ieri, che, ancora una volta, ha segnato un’immensa partecipazione della nostra città, di turisti, curiosi e gente venuta da ogni parte, pur di assistere all’evento. E’ doveroso ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo grande risultato quale segno tangibile che la Processione della Vara, in onore di Maria Assunta, riveste un ruolo fondamentale nella città, nei turisti e in noi messinesi, uomini delle Istituzioni, ma prima ancora cittadini e fedeli. Ogni passaggio della Vara, dalla partenza agli strappi, dalla girata ai momenti conclusivi, ha provocato un forte senso di emozione e commozione nell’osservare la partecipazione della mia comunità ad un evento di caratura internazionale, che, come ogni anno, ha suscitato l’interesse dei mass media. Ringrazio l’arcivescovo Giovanni Accolla, il Prefetto, il Questore, i Corpi della Polizia municipale e della Polizia metropolitana, i carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Marina Militare, le Forze Armate, i Vigili del Fuoco, le Associazioni di Volontariato e quelle Culturali che hanno contribuito al programma degli eventi collaterali, la Croce Rossa, la Curia Arcivescovile per l’attenta organizzazione, le Aziende Partecipate del Comune coinvolte in questa grande avventura, il personale comunale dei vari dipartimenti per avere predisposto gli atti necessari allo svolgimento dell’evento, il servizio Pronto Intervento per le criticità risolte, il Gruppo Storico della Vara per il suo apporto tanto sul piano storico quanto su quello tecnico e organizzativo, e il settore sanitario, perché è col suo impegno che si è potuto mettere in atto il piano di sicurezza e la processione si è svolta con ordine.