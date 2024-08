Messina, crisi idrica: a Mortelle oltre il danno la beffa. L'acqua si perde dalle autobotti

È un vero e proprio grido dell'allarme quello che lanciano alcuni residenti della zona nord, zona Mortelle, che rimangono costantemente senza acqua nonostante l'intervento delle autobotti. E al danno si aggiunge la beffa.

"Siamo dei condomini che abitano all'estremo nord della città, in una delle aree piu disagiate di Messina per quando riguarda l’erogazione dell’acqua. Dall’inizio di luglio - spiegano- siamo costretti giornalmente tramite il nostro amministratore a contattare il COC per rifornirci tramite le autobotti Amam. La cosa assurda è che queste autobotti sono servite da personale non di Amam, ma della società Messina servizi che purtroppo dimostrano di avere poca competenza e di non essere stati istruiti in maniera corretta in situazioni di emergenza idrica. Ogni volta che li chiamiamo - continuano - siamo sempre alle solite…. Quando arrivano hanno spesso un problema che è legato alla mancanza della corretta attrezzatura (manichette o raccordi sbagliati) o ad altre problematiche che non sanno gestire, ma la beffa è che questa situazione non solo provoca un disagio a noi, ma la perdita di grosse quantità di acqua, come dimostrano i video".