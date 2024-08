Già ripulite le strade della Vara, squadre di Messina Servizi impegnate tutta la notte

Sarà anche il loro lavoro, e ci mancherebbe che non l'avessero fatto. Sono queste le espressioni che una notizia del genere potrebbe suscitare. Ma, visti anche i precedenti, a Messina non è sempre stato così scontato di vedere le stade ripulite a tempo di record già qualche ora dopo la conclusione di una grande festa di popolo che in strada ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone sino a tarda sera. E così, già dopo il passaggio della Vara in via Garibaldi sono iniziate le operazioni di raccolta e lavaggio delle strade, le 4 squadre schierate e le due spazzatrici, si sono dedicate a tutti quei luoghi dove tanta gente si è concrentrata ieri: Piazza Duomo e Passeggiata a mare su tutti. Un impegno che è stato sommato a quello della regolare raccolta dei rifiuti, anche porta a porta, che non è stato interrotto in occasione della giornata festiva. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente di Messina Servizi Bene Comune Maria Grazia Interdonato. "Un ringraziamento speciale va agli uomini e alle donne che fanno parte della squadra di MSBC , - ha detto la presidente a Gazzettadelsud online - perché se oggi la nostra società può vantare un’organizzazione strutturata ed efficiente è grazie al loro impegno quotidiano.

L’estate è un periodo che richiede uno sforzo maggiore per soddisfare le esigenze del territorio durante eventi e feste patronali, da sud a nord, ed esprimo grande soddisfazione e grande compiacimento nel constatare come, grazie al lavoro coordinato in questi anni, riusciamo a garantire i tanti servizi necessari senza alcuna ripercussione su quelli che sono i servizi quotidiani come per il porta a porta".