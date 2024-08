Ancora roghi nel Messinese, vasto incendio a Valdina minaccia anche alcune case

Un vasto incendio si è sviluppato a Valdina, in contrada Sant'Antonio. Le fiamme hanno minacciato anche diverse abitazioni.

Sul posto si è recata la squadra dell'antincendio Forestale di Rometta, con il caposquadra Pietro Scattareggia, che ha effettuato le necessarie operazioni di spegnimento e successiva bonifica. Evitata quindi la propagazione del rogo e scongiurati danni per le abitazioni del luogo. Presenti anche la Protezione civile e i vigili del fuoco. In contrada Sant'Antonio, oltre alle case, si sono evitati pericoli per alcuni animali custoditi.