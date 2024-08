Notte violenta a Rometta, lite sfocia in accoltellamento: c'è un ferito

Un giovane è rimasto lievemente ferito durante una rissa che si è verificata intorno alle 23 sulla spiaggia di Rometta, nei pressi di uno dei complessi sul mare. Secondo le prime testimonianze, la lite è scoppiata nei pressi di un lido e una delle due persone coinvolte ha estratto un coltello e colpito il ragazzo sulla fronte, per poi fuggire tra la folla. Sul posto sono intervenuti due pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza per prestare soccorso ai feriti, le cui condizioni non sono preoccupanti.