Lipari, grandi preparativi per la festa di San Bartolomeo

Prende il via oggi, nella Basilica Cattedrale, il solenne novenario, animato dai sacerdoti di tutto l’arcipelago, in vista dei solenni festeggiamenti per il Patrono di Lipari e delle Eolie, San Bartolomeo la cui processione, da sempre fortemente sentita e partecipata dalla comunità, si terrà il 24 agosto.

La processione del simulacro del Santo e del Vascelluzzo sarà preceduta, il 23, dai primi vespri pontificali e dalla celebrazione eucaristica presieduti dal vescovo ausiliare, mons. Cesare Di Pietro. Il solenne pontificale delle 10 e 30, di giorno 24, sarà presieduto dall’arcivescovo di Monreale, mons. Gualtiero Isacchi: vi prenderanno parte le autorità civili e militari. La processione, prevista per le 20, sarà preceduta dalla solenne celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla. Lo stesso Accolla, alle 23 e 45, si affaccerà dal balcone, lato mare, della casa vescovile “S. Marta”, limitrofa alla Cattedrale, per impartire la benedizione ai natanti che si posizioneranno nel tratto di mare sottostante. Intanto, seppure con ritardo rispetto agli anni precedenti, il Comune si è mosso per l’organizzazione degli eventi collaterali alla festa che, da sempre, è il culmine dell’estate eoliana.