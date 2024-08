"Gravi disservizi nei collegamenti verso le Eolie". Il caso denunciato dal reporter reggino Antonino Monteleone VIDEO

Federalberghi Isole di Sicilia torna a denunciare i «gravi disservizi nei collegamenti a mezzo navi verso le Isole Eolie». "Il caso più eclatante - sottolinea il presidente Christian Del Bono - si è verificato il 13 agosto, quando il reporter delle Iene Antonino Monteleone, ha condiviso, pubblicamente, la sua disavventura: il suo viaggio verso le Eolie, inizialmente previsto per le 15, è stato posticipato più volte fino alle 20:30, a causa di un «cambio operativo» e di un «rifornimento».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Monteleone (@a_monteleone)

Questo disservizio non è un caso isolato, ma solo l’episodio mediaticamente più rilevante di una lunga serie di ritardi e cancellazioni che hanno afflitto i collegamenti a mezzo navi con l'arcipelago». Di fronte a tali disagi, Federalberghi Isole di Sicilia si è rivolta, nuovamente, al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, all’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) e alla Guardia Costiera. Le richieste dell’associazione, già avanzate, congiuntamente, ad altre 40 associazioni - riguardano «la rimessa in servizio o sostituzione, con un mezzo adeguato, della motonave 'Isola di Strombolì; rigenerazione e integrazione del parco navi; ripristino delle corse e dei servizi navali ai livelli pre-2022; interventi per abbattere gli insostenibili aumenti tariffari, che stanno danneggiando le economie micro insulari; monitoraggio costante della qualità e quantità dei servizi e istituzione urgente di un tavolo di confronto permanente, già richiesto più volte anche dai sindaci delle isole minori».