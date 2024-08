Boom turistico a Milazzo. Oltre dodicimila presenze

Milazzo vuole mostrare anche a Ferragosto il suo lato migliore ai vacanzieri che, ormai da diverse settimane, sono presenti in città e hanno potuto apprezzare le splendide acque di Capo Milazzo, dove la “piscina di Venere”, una zona sottostante Sant’Antonio ben nota ai milazzesi, è stata scoperta anche da molti turisti. Da parecchio tempo, non si notava tanto movimento nella città del Capo, anche con turisti stranieri che affollano le case vacanze dislocate nel centro cittadino e al Tono.

Nelle strutture ricettive (ben 150 tra alberghi e bed & breakfast) trovare una camera è pressoché impossibile e anche i prezzi hanno registrato, come è normale che sia quando la domanda supera l’offerta, un aumento rispetto allo scorso anno. Ma il vero fenomeno di questa stagione è legato all’affitto delle case private. I milazzesi proprietari di appartamenti ormai preferiscono puntare sui tre mesi estivi e poi lasciare gli alloggi liberi. «Credo che nessuno, anche il più disfattista possa negare a Milazzo le tante presenze di vacanzieri – ha detto ieri il sindaco Pippo Midili in una diretta social – Un chiaro segnale di come la nostra città offra non solo bellezze naturali (la straordinaria riviera di Ponente con mare cristallino e spiaggia quotidianamente pulita) ma anche servizi efficienti come quello che riguarda l’igiene urbana o il trasporto pubblico esteso anche a località noi coinvolte in passato o garantito anche nei giorni festivi. Tutte cose che oggi sembrano normalità ma che un tempo era ritenuta emergenze oggetto di proteste continue. E che vi sia soddisfazione non lo dice solo l’Amministrazione ma anche chi visita la città. L’ultima lettera è stata quella della sindaca di Salt Lake City (la città che è riuscita ad ottenere i giochi olimpici invernali 2024) Erin Mendenhall che, insieme al marito Kyle La Malfa di chiare origini milazzesi, ogni anno torna per alcuni giorni di vacanza a Milazzo.