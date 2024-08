Dramma a Messina, madre e figlia ritrovate morte in un appartamento all'Annunziata. Indagini in corso

Sono state trovate una accanto all’altra sul letto di casa. Madre e figlia, rispettivamente di 89 anni e di 62 anni, erano morte già da alcuni giorni, nella loro abitazione dell’Annunziata. Le due donne abitavano al complesso Garden House, in via del Fante. A fare la tragica scoperta, nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco e la polizia avvisati dai vicini di casa che da giorni non avevano più notizie delle due donne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Preoccupati, avevano bussavano alla porta più volte senza ottenere risposta, avevano provato a telefonare. C’era poi un cattivo odore che proveniva dall’appartamento all’ultimo piano, dove le due donne abitavano, che aveva fatto aumentare la preoccupazione che fosse accaduto qualcosa. Quando sono arrivati i soccorsi purtroppo era ormai troppo tardi, le hanno trovate senza vita nella camera da letto, i corpi già in stato di decomposizione erano sul letto una accanto all’altra. Sono subito intervenute le pattuglie degli agenti delle Volanti. In serata sono arrivati anche i poliziotti della Scientifica e il medico necroscopo per i rilievi di rito che si sono protratti fino a tarda notte. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso delle due donne e quando è avvenuto.