Messina, autobotti per la processione della Vara: arriva il supporto da tre comuni della provincia

"L’Amministrazione Comunale di Messina esprimere un sentito ringraziamento ai Comuni di Torregrotta, Roccafiorita e San Piero Patti per la generosa disponibilità dimostrata nell'inviare quattro autobotti che, in occasione della giornata della Vara, andranno a supporto delle attività di sostegno e aiuto nelle zone della città che stanno soffrendo la carenza idrica". Così una nota di Palazzo Zanca

Le autobotti di AMAM saranno impegnate nella processione della Vara, in quanto le uniche dotate di bocchettoni per il lavaggio delle strade.

L'aiuto delle autobotti dei comuni di Torregrotta, Roccafiorita e San Piero Patti consentirà di non interferire nel supporto alle famiglie che stanno vivendo disagi a causa della mancanza d’acqua. A regime infatti ci saranno in campo 14 mezzi per interventi coordinati da Coc.