Lacrime, silenzio e dolore a Torrenova per i funerali dei coniugi Caleca: l'abbraccio della comunità alle due figliolette

Un silenzio surreale, in un afoso pomeriggio ammantato di tristezza, in cui non ci sono lacrime a sufficienza capaci di rendere il senso opprimente di angoscia, smarrimento e vuoto per una tragedia così grande. È il dolore della comunità di Torrenova e dei Nebrodi tutti nel giorno dell’ultimo a Salvatore Caleca e Michela Bucci, vittime sabato pomeriggio dell’incidente stradale sulla A20 Messina-Palermo all’altezza di Brolo.

Un fiume di gente che la Chiesa di San Pietro Apostolo nel centro torrenovese listato a lutto non è riuscita a contenere. Amici di una vita, conoscenti, ma anche semplici cittadini che hanno voluto esserci nell’abbraccio ai familiari della coppia residente a Roma.

Lui 43anni tra pochi giorni, originario di Torrenova dove riposerà, lei non ancora 40 enne di Cagnano Varano in provincia di Foggia, dove nei prossimi giorni tornerà e sarà sepolta. Una cerimonia funebre particolarmente partecipata e commovente, officiata dal parroco padre Maurizio Provenzale e da Don Nino Carcione, già parroco della stessa comunità torrenovese ed oggi a Frazzanò, nella quale il filo conduttore oltre al ricordo di Salvo e Michela, è stato il pensiero pieno d’amore per le due figliolette della coppia, di appena cinque ed un anno, rimaste illese nel tremendo incidente ed alle quali adesso sono rivolte le premurose attenzioni di tutti.