Gamba incartonata a Patti, sindacato sconfessa il “verdetto”

«Il CoAs Medici Dirigenti - Sicilia tutelerà l’operato e l’immagine della collega del Pronto Soccorso di Patti in tutte le sedi, ristabilendo la verità dei fatti accaduti».

È quanto dichiarato dal segretario regionale del Coordinamento Azione Sindacale Medici Dirigenti, Mario Salvatore Macrì, in merito all’ormai famosa vicenda della gamba immobilizzata con l’ausilio di un cartone da imballaggio al Pronto soccorso dell’ospedale di Patti. Secondo Macrì, intervenuto in difesa del medico autore dello “steccaggio di fortuna”, l’intervento terapeutico della collega sarebbe stato corretto, poiché, nonostante le limitate risorse a disposizione, avrebbe svolto il suo lavoro con «dedizione, scienza e coscienza», utilizzando quanto era nella sua disponibilità, «contrariamente – sottolinea il segretario regionale CoAs – a quanto dichiarato dai vertici aziendali e dall’assessore alla Salute».

Sulla disponibilità dei presidi medicali i vertici regionali del sindacato non hanno dubbi: «La collega ha operato correttamente, in quanto – dichiara Macrì – non poteva riutilizzare dei presidi monouso già utilizzati su altri pazienti per il rischio di infezioni in un arto con cute lesionata da abrasioni e ferite. Confermiamo di aver accertato con nostre ricerche che in quel momento non era presente in Pronto soccorso il materiale adatto al confezionamento di un tutore esterno “nuovo” per quel paziente».