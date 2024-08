Barcellona, pioggia di cartelle Imu ma si profila un... pasticcio: già versate molte somme?

Ancora una volta i contribuenti residenti nel comune di Barcellona, alla vigilia di Ferragosto, stanno subendo l'improvvisa notifica a tappeto di avvisi di accertamento Imu, oltre 4 mila avvisi, per l'anno 2019 con i quali si chiede il pagamento del primo acconto per l'anno 2019 che invece risulta pagato a quanti hanno ricevuto l'avviso notificato dal raggruppamento di imprese Municipia SpA- Gamma Tributi Srl. Società questa che ha avuto assegnato dal Comune di Barcellona il Servizio di supporto all'accertamento Imu e Tari, insieme al servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, delle violazioni al codice della strada e del servizio di elusione ed evasione dei tributi erariali. Gli avvisi di accertamento a pioggia hanno già creato panico tra i contribuenti che hanno regolarmente pagato e che adesso dovranno dimostrare con l'esibizione delle ricevute il pagamento effettuato. Infatti attraverso gli accertamenti notificati si chiede indistintamente a tutti i contribuenti – anche a coloro che hanno pagato il tributo - il pagamento dell'imposta. Si ripete, infatti, quanto accaduto per la tessa Imu nel 2016 in quanto le banche dati non erano state correttamente aggiornate, e in epoca più recente durante il passaggio tra vecchio e nuovo gestore anche con la Tari e una parte di Imu, con le notifiche di una valanga di cartelle in cui sono stati riscontrati errori per Imu ed Ici per gli anni 2011, 2012 e 2013. In quella occasione a reclamare fu anche l'Ordine dei Commercialisti chiamato a risolvere le problematiche che avevano investito i contribuenti. Infatti per non pagare quanto intimato dalla società concessionaria si dovrà dimostrare, come avvenne allora, con la ricevuta del modello F 24, di aver pagato per il 2019 l'acconto Imu che viene richiesto adesso. L'iniziativa presa dalla società di riscossione sarebbe dettata dal fatto che non vi sarebbe corrispondenza degli avvenuti pagamenti con le banche dati in possesso della stessa società concessionaria.