Rassegna stampa 13-08-2024 edizione Messina

Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria.

Messina

- Crisi idrica a Messina, l’acqua e gli aiuti… a metà. Solo il 50% delle richieste di autobotti viene esaudito

- Raccolta firme e corteo: «Anche i Sì al Ponte sullo Stretto scenderanno in piazza»

* Patti, la sessantaduenne morta in ospedale: il marito racconta l’odissea vissuta

* La tragedia di Vulcano, eseguita l’autopsia su Alberto De Domenico ma occorrono altri esami

* Messina, l’incidente di venerdi sera in via La Farina: resta grave il 59enne ma non è a rischio vita

* Messina Servizi ne “chiama” altri 70: saranno tutti impiegati nello spazzamento

- A Messina lotta impari contro gli incivili: Musolino, i nostri Colli e il passaggio degli imbecilli

- Svincolo di Alì Terme, il Cga conferma: «Destinazione agricola per le aree»