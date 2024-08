Messina, l'incidente di venerdi sera in via La Farina: resta grave il 59enne ma non è a rischio vita

È ancora ricoverato in prognosi riservata ma, non sarebbe in pericolo di vita il 59enne che venerdì scorso è rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto all’incrocio tra la via La Farina e il viale Europa. Lo scontro si è verificato tra un’auto e un Tir. Ad avere la peggio l’uomo che era stato soccorso da un’ambulanza e trasportato d’urgenza al Policlinico dove era arrivato in codice rosso. Il cinquantanovenne è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica. A seguito dell’incidente ha riportando diverse ferite. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma per fortuna sarebbe scongiurato il pericolo di vita. L’incidente si era verificato nella tarda serata di venerdì scorso, poco prima di mezzanotte.

Come ricostruito dalla sezione Infortunistica della polizia municipale che quella sera ha eseguito i rilievi fino a tarda notte, lo scontro è avvenuto mentre la Matiz condotta dall’uomo e il Tir, dalla via La Farina stavano svoltando per immettersi sul viale Europa. Per cause che sono in corso di accertamento, all’improvviso i due mezzi si sono scontrati. A questo punto l’automobilista sarebbe sceso dall’auto per richiamare l’attenzione dell’autista dell’autotreno che, a quanto pare, non si sarebbe accorto dell’incidente proseguendo il suo percorso.

L’automobilista avrebbe quindi rincorso il Tir per provare a fermarlo. Ma a quel punto l’incidente ha preso un’altra piega: per cause che sono ancora in corso di accertamento, l’uomo sarebbe stato trascinato dall’autotreno per diversi metri fino a quando l’autista non si è accorto dell’incidente ed ha fermato la marcia. Il cinquantanovenne è stato subito soccorso da un’ambulanza. Ha riportato gravi ferite soprattutto a un braccio. Nel frattempo sono intervenuti i vigili urbani che hanno sentito il camionista ed avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica. È stato necessario anche chiudere per qualche ora un tratto della corsia in salita del viale Europa per poter effettuare i rilievi.