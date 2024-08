La morte di Alberto De Domenico a Vulcano: ci sono due indagati

Il procuratore di Barcellona, Giuseppe Verzera ha iscritto due persone nel registro degli indagati per la morte del 22enne Alberto De Domenico, avvenuta improvvisamente sabato pomeriggio dopo essersi tuffato in piscina in un residence di Vulcano. Si tratta del titolare del residence e del giovane responsabile della piscina. Si tratta di un atto dovuto per poter procedere ai necessari accertamenti.

Intanto i funerali di Alberto saranno celebrati domani alle 10 in Cattedrale. L'autopsia eseguita ieri al Papardo non ha chiarito le cause del decesso. Servono degli approfondimenti e ulteriori esami tossicologici ed istologici per stabilire cosa sia accaduto.

Il medico legale ha chiesto 90 giorni di tempo per consegnare la perizia alla Procura di Barcellona che ha aperto un'inchiesta.