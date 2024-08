Crisi idrica a Messina, l’acqua e gli aiuti... a metà. Solo il 50% delle richieste di autobotti viene esaudito

Saltellando fra A e B nello scacchiere del razionamento dell’acqua, siamo arrivati al nono giorno. Una decisione, quella dell’amministrazione di garantire l’erogazione a giorni alterni a due grosse porzioni della città, che è stata presa non certo a cuor leggero ma che, finora, non ha portato ad eliminare i disagi, ma solo ad attutirli. È il migliore piano del mondo per aiutare i messinesi? «È l’unico possibile” risponde il sindaco Basile diventato front mandella gestione dell’emergenza idrica cittadina.

I numeri per certi versi sottolineano gli effetti positivi della politica dell’erogazione a giorni alterni, per altri versi mettono in evidenza come l’obiettivo di aiutare tutti i messinesi a secco non vicinissimo. La scelta del cambio di rotta è stato maturato a cavallo fra luglio e agosto dopo l’impennata delle richieste di intervento delle autobotti per rifornire i serbatoi di case e condomini. Prima del 5 agosto, quando il “piano A e B” è stato avviato, nelle due aree più in difficoltà l’acqua veniva erogata per pochissime ore (anche meno di tre) ogni giorno. Visto il gran numero di richieste di aiuto, l’Amam è passata alla erogazione per sei ore a giorni alterni, ma solo in una delle due zone per volta. Ed ecco (finalmente) i numeri che hanno portato a questo metodo. Nella settimana fra il 29 luglio e il 3 agosto, la media giornaliera di richieste di autobotti è stata di 260. Ma lo staff di Protezione civile e quello di Amam (a cui si è aggiunto più recentemente quello della Messina Social City per il centralino e gli autisti) che lavora al centro operativo comunale, riusciva a dare una scorta di acqua solo a un terzo di quelle abitazioni, condomini o strutture che avevano bisogno di acqua. Di media, dice il sindaco, potevamo far fronte a un’ottantina di richieste. Ne restavano fuori almeno 180. Nella settimana immediatamente precedente, per la cronaca, i dati forniti dal Coc erano di circa 80 richieste di cui una sessantina esitate.