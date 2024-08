Biagio messo in fuga dai botti. Il cane era con i proprietari in vacanza ad Acquedolci

Biagio è sparito sei giorni fa. Il cane si trovava con i proprietari in una casa vacanze di Acquedolci. Dal 7 agosto si è allontanato dall'abitazione di via Nazario Sauro, nel centro del paese, spaventato dai botti sparati durante la festa del patrono. Biagio asi trovava a casa. Sentendo gli spari provenire da fuori si è terrorizzato ed è scappato, approfittando del portone che era semichiuso Dopo la segnalazione della famiglia che ne ha atteso invano il ritorno, si sono messe in moto le ricerche ma finora senza l'esito sperato. Si sta battendo soprattutto il comprensorio dei Nebrodi tra Acquedolci, Mistretta, San Fratello, Caronia, S.Agata Militello fino a S.Stefano Camastra. Biagio è dotato di microchip ma non conoscendo i luoghi, purtroppo, non è in grado di orientararsi. Probabilmente si sarà perduto. L'appello del proprietario Daniele e dei familiari che sono originari di Acquedolci e vivono in Brianza, in questi giorni, è rimbalzato su tutte le piattaforme social con centinaia di condivisioni e l'invito a far circolare il volantino con la foto del cane, per darne la massima diffusione. Del caso si sta occupando anche l'Enpa di Messina con la responsabile Alessandra Parrinelli, che ha chiesto il supporto di tutti i gruppi di volontari del territorio, avvisato la polizia municipale, l'Asp, i comuni di pertinenza e anche quelli limitrofi ed i veterinari della zona. Biagio è un cane di taglia media, di colore marrone. Chi dovesse notarlo è pregato di contattare i numeri: 339 2690308 - 342 1546610 o l'Ente nazionale protezione animali di Messina anche attraverso i canali social ufficiali. Il proprietario Daniele sta seguendo l'evoluzione delle ricerche dal Michigan, lavorando a Detroit. Dagli Stati Uniti fa sapere di essere disperato e di stare pregando per il ritrovamento di Biagio. " Siamo originari di Acquedolci - dice - dove ogni anno trascorriamo le vacanze. Mia madre che vive in Lombardia è partita in anticipo con Biagio, mentre io rientro in Italia a settembre. Dopo aver saputo della scomparsa del cane che è molto conosciuto nella città in cui vive, i miei fratelli, preoccupati e affezionati a Biagio, sono partiti immediatamente da Monza e si trovano anche loro ad Acquedolci per le ricerche. Ci auguriamo solo di ritrovarlo sano e salvo. A me non resta che pregare in attesa di buone notizie. Non era mai successo che si allontanasse da casa". La famiglia è particolarmente legata al cane, un ex randagio che era stato recuperato in Calabria e adottato da Daniele attraverso l'Enpa. Intanto sui social si è creata una catena di solidarietà intorno alla storia di Biagio, un cane amato che non era rimasto a casa o chiuso in qualche pensione o peggio ancora abbandonato in autostrada, ma era partito con i padroni per le vacanze.