Trovato con 20 grammi di cocaina nei pantaloni, 46enne arrestato a Francavilla di Sicilia

I Carabinieri di Taormina hanno arrestato un 46enne, con precedenti penali, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si riferiscono al pomeriggio del 10 agosto scorso, quando i militari della Stazione di Francavilla di Sicilia impegnati in un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo dell'uomo, intercettato mentre si aggirava a piedi per le strade del centro francavillese.

Il suo atteggiamento guardingo, assunto alla vista della pattuglia, ha insospettito i Carabinieri che dopo averlo identificato e sottoposto a perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di oltre 20 grammi di cocaina, occultata nelle tasche dei pantaloni.

La successiva perquisizione domiciliare, estesa all’abitazione del 46enne, ha permesso ai militari dell’Arma di trovare ulteriori 2 grammi circa della medesima sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della droga, oltre a 25 grammi circa di tipo mannite, probabilmente utilizzata per tagliare il taglio dello stupefacente.

La droga, unitamente alla sostanza da taglio ed al materiale rinvenuto, è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

L’arrestato si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.