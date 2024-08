Incendi nel Messinese, da Massa San Pietro a Santa Lucia del Mela

Diversi incendi anche oggi stanno devastando il territorio messinese. Un incendio si è sviluppato in contrada Pomara nel Comune di Santa Lucia del Mela. Sul posto stanno intervenendo gli uomini della Forestale con diverse autobotti. Sono in azione i vigili del fuoco, invece, in contrada Moliciano, sempre nella zona di Santa Lucia del Mela per un incendio di sterpaglie. Fiamme anche a Motta Camastra in contrada Canale dove sta intervenendo una squadra della Forestale di Francavilla di Sicilia. A Messina invece è stato già spento l’incendio che in mattinata era scoppiato in contrada Reina, sulla parte alta di Massa San Pietro. In un primo momento era stato chiesto l’intervento dei canadair, poi revocato, in quanto l’incendio è scoppiato in una zona impervia e difficile da raggiungere poi però le squadre da terra della Forestale sono riuscite a spegnere le fiamme. E’ comunque intervenuto un elicottero per aiutare nelle operazioni di bonifica e spegnere gli ultimi focolai rimasti accesi.