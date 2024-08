Attivato il parcheggio di Piano Porto a Taormina, chance preziosa da 450 posti auto

Un altro parcheggio a disposizione per i veicoli che giungono in città. L’Azienda servizi municipalizzati ha infatti attivato l’area di sosta all’aperto di Piano Porto, che già negli anni passati si è rivelata utile a sopperire alla carenza di posti auto del periodo estivo, quando i parcheggi Porta Catania, Lumbi, Porta Pasquale e Mazzarò risultano insufficienti, in particolar modo in occasione di spettacoli ed eventi che si tengono a Taormina. Già il 28 giugno l’Asm aveva chiesto alla società “Eurotel Taormina Srl”, proprietaria dell’area, la disponibilità e il canone di locazione fino al 15 settembre, ottenendo risposta positiva sull’utilizzo dell'area con un canone di 8.000 euro oltre Iva, con l'accesso immediato per iniziare i lavori necessari a rendere lo spazio fruibile dai mezzi. Asm si è quindi attivata prevedendo anche quest’anno un eccezionale afflusso di visitatori, e quindi veicoli, in città, tale da rendere necessario ed urgente reperire ulteriori posti auto per garantire la sicurezza, il regolare flusso e deflusso veicolare, in modo da evitare la sosta selvaggia e le criticità per il passaggio di tutti i mezzi di soccorso. L’area di sosta di Piano Porto si trova ad un chilometro dal parcheggio Lumbi e può essere facilmente raggiunta dagli automobilisti provenienti dal casello dell'autostrada A18 Messina-Catania: superato il Lumbi, infatti, basta proseguire per circa 400 metri sulla via Mario e Nicolò Garipoli e poi svoltare a sinistra sulla via Porta Pasquale, che immette direttamente nell'area di sosta. Il parcheggio, che può contenere fino a 450 mezzi, è in funzione tutti i giorni dalle 18 alle 2, al costo di 10 euro (tariffa unica) da versare al personale Asm, e il collegamento con il centro città è garantito dai bus navetta dell’azienda di trasporto. La municipalizzata taorminese, prima di aprirlo al pubblico, ha affidato i lavori di scerbatura dell’area alla ditta “Alba Sicula” di S. Teresa di Riva per una spesa di 3.050 euro, mentre la società “Ecomondo Srl” di Acireale ha fornito tre bagni chimici al prezzo di 2.244 euro. È una valvola di sfogo che permetterà una migliore gestione del traffico specie ad agosto, consentendo di dirottare a Piano Porto i veicoli nel momento in cui tutti i parcheggi sono occupati, evitando il caos sulle strade.