Villafranca, la città estiva da ventimila residenti

Stagione balneare tra luci e ombre a Villafranca Tirrena. La cittadina tirrenica conferma il trend del tutto esaurito per quanto riguarda le case in affitto, ma risente della crisi economica generale che, secondo molti operatori, ha procurato un calo di incassi rispetto alle stagioni passate. Ciò nonostante, la spiaggia affollata e la quasi totalità dei posti occupati nei bar del lungomare già dalle prime ore del mattino lasciano sperare in un’estate dai bilanci finali positivi. In questi mesi la popolazione tocca la soglia dei ventimila abitanti. A dirlo è il sindaco Giuseppe Cavallaro che, insieme ai suoi assessori Gianfranco Ammendolia, Matteo De Marco, Barbara Di Salvo e Francesco Coiro, traccia un’analisi rispetto all’andamento della stagione. «L’obiettivo resta sempre la riqualificazione del lungomare che in estate catalizza l’attenzione e resta la più grande scommessa della cittadina», secondo l’amministrazione comunale. «Bisogna perfezionare la programmazione a breve termine – fa notare il neo ingresso in Giunta, Francesco Coiro – facendosi portavoce anche del pensiero del collega assessore Francesco Gallo. Creare i presupposti per avviare un calendario turistico che venga anche promosso e divulgato per supportare tutti gli eventi». Tuttavia, «con le poche risorse economiche che abbiamo – aggiunge il vicesindaco Ammendolia –, stiamo cercando di portare avanti il cartellone estivo. Lunedì approveremo il Rendiconto, con l’auspicio che venga migliorata per il futuro la programmazione economica, ma la carenza di risorse umane è un grande ostacolo». L’Amministrazione Cavallaro cerca di superare le criticità, riconoscendo i limiti dell'Ente. «Abbiamo anticipato di qualche giorno il servizio dedicato alle attività di raccolta dei rifiuti, puntando sul decoro urbano, servendoci di una cooperativa – aggiunge il sindaco –. Avevamo implementato una postazione docce, oltre alle 3 già attive, ma non l'abbiamo potuta attivare a causa della siccità». C'è ancora tanto da fare, ma l'amministrazione comunale assicura impegno e attenzione verso il territorio. Spostandosi sulla spiaggia, centinaia di ombrelloni occupano l'intera costa e i villeggianti appaiono rapiti dal clima villafranchese. «È una cittadina tranquilla, assicura riposo e aggregazione – riferiscono Riccardo Trebbi e Mauro Alvaro, di Pesaro –. L’acqua del mare è pulita, si trovano facilmente i parcheggi e c’è attrazione per molti giovani». A promuovere le iniziative sono le numerose associazioni attive.