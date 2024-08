Roma Myllennium Award 2024: una messinese tra i giovani talenti del fumetto

Segni particolari? Creativa. Aurora De Francesc o, grafica, illustratrice e fumettista, messinese classe 1996, recentemente ha vinto Il Myllennium Award 2024 , un prestigioso premio multidisciplinare, giunto alla decima edizione, dedicato ai giovani talenti italiani, ideato per promuovere e valorizzare le eccellenze emergenti in diversi settori. Ritiro? A Roma, nella splendida cornice del Campidoglio. Ma riavvolgiamo il nastro dall’inizio: «La mia passione per l’arte – racconta la giovane – è nata da una naturale inclinazione verso questa disciplina che mi accompagna fin da quando ero bambina. Mi incantavo spesso davanti a disegni e quadri di ogni tipo, sentendo il desiderio irresistibile di riprodurli o reinterpretarli a modo mio. Probabilmente, l’influenza della mia famiglia ha giocato un ruolo importante: mia madre ha frequentato il liceo artistico e mio fratello è professore di educazione artistica. Così, sin dalla più tenera età, ho scoperto la propensione per il disegno, trovando in esso una forma di espressione che mi è sempre appartenuta». La giovane ha iniziato a disegnare creando fumetti con storie inventate, utilizzando la sua immaginazione per dare vita a personaggi e mondi fantastici . Un lavoro che le ha permesso di trovare la sua dimensione, un luogo in cui esprimere liberamente emozioni e idee. Dopo il Liceo la strada ha cominciato a prendere più forma: «Il mio percorso scolastico è stato caratterizzato da un forte impegno e passione per le discipline umanistiche e artistiche. Ho frequentato il “La Farina”, dove ho approfondito lo studio delle lingue classiche, della Letteratura e della Filosofia. Poi, ho proseguito la mia formazione all’ Accademia di Belle arti di Reggio Calabria, conseguendo una laurea di primo livello in Grafica d’arte . Questo percorso mi ha permesso di acquisire competenze tecniche e artistiche nel campo della grafica. Attualmente, sto continuando i miei studi sempre in Accademia, frequentando il corso di Laurea specialistica in Fumetto e illustrazione, con l’intento di approfondire ulteriormente le mie competenze nel disegno e nella narrazione visiva». E il riconoscimento le dà soddisfazione: «La mia categoria, “My Book”, consentiva la preziosa opportunità di una pubblicazione tramite la Round Robin Editrice, casa editrice specializzata in Graphic Novel e Graphic Journalism. Ho partecipato con un mio fumetto, attraverso il quale ho cercato di raccontare una storia personale, manifestando le mie paure e i miei sentimenti più profondi. La tematica centrale è infatti l'empowerment femminile, focalizzata sulla protagonista, una donna alla ricerca dell’indipendenza e della propria identità nel mondo».

Ogni opera della giovane riflette dunque il desiderio di condividere il suo punto di vista intrecciato con le esperienze di vita: «I miei lavori – precisa – sono spesso ambientati in mondi onirici e fantastici, ma affrontano comunque questioni contemporanee, come le paure che ci accompagnano quotidianamente e i demoni interiori che dobbiamo fronteggiare. Nello stesso tempo, illustrano situazioni comuni che chiunque potrebbe affrontare, ma trasmettono anche un messaggio di riscatto e resilienza, mostrando la volontà di non arrendersi e di trovare sempre una soluzione. Il tratto da me solitamente utilizzato tende ad essere istintivo e non eccessivamente complesso, cercando di rispecchiare la spontaneità del mio modo di esprimermi. Questo approccio sottolinea infatti l’autenticità del mio lavoro e la connessione profonda tra l'arte e l'artista».

Uno stile, comunque, mutevole quello del talento nostrano che opta tra il bianco e nero, e un tratto più istintivo per catturare la spontaneità delle storie raccontate: «Nei miei personaggi –rivela –, infatti, che si manifestano in tipologie e forme diverse, si cela sempre la figura di Aurora. Un’Aurora che cerca costantemente di emergere e trovare la sua dimensione, lottando contro i propri ostacoli quotidiani e barriere mentali, spesso oppressive e disfattiste. Il bianco e nero, in questo caso, insieme all’uso della china, mi permette di creare disegni intimi e profondi, riflettendo un'autenticità immediata. In alcuni lavori, impiego anche il colore, ispirandomi ad uno stile espressionistico, con il quale cerco di comunicare attraverso le tinte e le immagini la vastità dell’io e del subconscio. Un mondo interiore che appartiene a tutti noi e che, tramite l’uso del colore, desidero far comprendere agli altri. In questo modo, il colore diventa uno strumento per esplorare e condividere emozioni profonde ed al tempo stesso universali».

E il sogno è uno: «Il mio desiderio più grande è trasformare la mia passione in una professione. Lavorare come fumettista o illustratore è uno dei mestieri più affascinanti e gratificanti che esistano. Mi piacerebbe dedicarmi all’illustrazione di libri, per adulti e bambini, offrendo la mia interpretazione visiva a storie nuove oppure a racconti già noti. La possibilità di imprimere il mio stile e la visione artistica su opere letterarie rappresenterebbe per me una straordinaria fonte di soddisfazione e realizzazione personale».