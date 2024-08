Rally Tirreno-Messina, in fiamme una Peugeot 207 all'altezza di Roccavaldina

In fiamme una Peugeot 207 da competizione durante la gara del 21° Rally Tirreno-Messina, nel percorso di Roccavaldina. Sul posto sono intervenuti sia la squadra del Distaccamento Antincendio Forestale di Rometta guidata dal caposquadaa Pietro Scattarreggia, che ha evitato che le fiamme si potessero propagare vista l'alta densità boschiva, che i vigili del fuoco di Milazzo che hanno spento la combustione e bonificato l'area. Per fortuna non si registra alcuna conseguenza per i due piloti della Peugeot, che hanno abbandonato in tempo l'autovettura rimanendo quindi illesi. Sul luogo anche i carabinieri di Fiumedinisi che si trovavano in servizio d'ordine. La gara è stata sospesa e si conclude con i tempi dell'ultimo passaggio. È probabile che le fiamme siano state causate dalla fuoriuscita di liquido dalla macchina.