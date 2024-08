Pronto soccorso di Milazzo, la trincea rovente: nel mese di luglio ben 3500 accessi

Dopo quanto accaduto a Patti al paziente ortopedico, l’ospedale di Milazzo è diventato sempre più riferimento del comprensorio, venendo investito da qualsiasi richiesta di consulenza medica o altra da parte dei sanitari degli altri presidi.

E in particolare è sempre il reparto di Ortopedia, che regge solo grazie alla grande abnegazione del primario Francesco Cartesio, in quanto continua a registrare carenza di personale che metterebbe in discussione la reperibilità notturna. Si vogliono evitare insomma complicanze e quindi ci si rivolge a Milazzo passando ovviamente anche dal Pronto soccorso che continua ad assicurare un servizio fuori dalla normalità quanto a prestazioni. Qualche dato: dal 1 gennaio ad oggi gli accessi sarebbero già ben 21300, dei quali 3.500 solo nel mese di luglio. Un dato che fa da contraltare alla carenza di personale che viene ribadita ancora una volta dai sindacati. «Oggi l’ospedale “Fogliani” rappresenta l’unico servizio di emergenza urgenza di un territorio vastissimo – afferma il dottor Giuseppe Giannetto, segretario della Cimo – e il presidio ospedaliero di Milazzo suo malgrado assolve alla funzione di parafulmine.