Il boato e lo schianto, Torrenova sconvolta per la tragica morte di Salvatore Caleca e della moglie

Notate sul sedile posteriore, perfettamente ancorate ai seggiolini che con ogni probabilità sono stati provvidenziali per tenerle a riparo nell’impatto, le due bambine sono state quindi messe al sicuro in attesa dell’arrivo del 118. Sul posto sono intanto giunti i vigili del fuoco, due ambulanze, la Polizia stradale del Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto e i mezzi del pronto intervento stradale. A supporto anche il comandante della Polstrada di Sant’Agata Militello, l’ispettore capo Massimiliano Fiasconaro.

Disposta la chiusura del tratto di autostrada A20 in direzione Palermo tra gli svincoli di Patti e Brolo, per consentire l’esecuzione dei rilievi, la rimozione del mezzo ed il ripristino delle condizioni di sicurezza. Su autorizzazione del sostituto procuratore di turno a Patti, la salma dell’uomo è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Papardo” di Messina, per l’esecuzione dell’autopsia in quanto conducente del mezzo, mentre il corpo della moglie, custodito al Policlinico messinese “Gaetano Martino”, sarà sottoposto ad ispezione cadaverica esterna.

La notizia diffusasi a stretto giro nel pomeriggio di ieri ha sconvolto letteralmente la comunità di Torrenova e del comprensorio, dove la famiglia di Salvatore Caleca è conosciuta e stimata. In tantissimi ricordano il giovane per il suo animo gentile, la sua simpatia e vitalità, così come allegra e gioiosa era la bella famiglia che aveva creato insieme alla moglie Michela, con le due splendide bambine a cui sono rivolti adesso i pensieri di tutti, pieni di amore e commozione.

Il Comune di Torrenova ha annullato le manifestazioni estive previste per domenica e lunedì, annunciando il lutto cittadino il giorno del funerale.