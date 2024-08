Messina, incidente sulla via La Farina: insegue a piedi il tir che gli investe l'auto e finisce sotto. 59enne in prognosi riservata

Un grave incidente si è verificato ieri a tarda sera sulla via La Farina. Nell'incidente coinvolto un Tir. Secondo una prima risostruzione il mezzo pesante e l'auto, una Matiz, si siano scontrati all'intersezione tra la via La Farina e il viale Europa. A quel punto il conducente della Matiz, un uomo del 1965, sarebbe sceso dall'auto, per provare a rincorrere il tir, il cui autista non si sarebbe accorto del sinistro. Ma l'uomo, forse nel tantativo di richiamare l'attenzione del camionista, è finito sotto l'autotreno che si trovava 15 metri più su, rispetto al posto dove è avvenuto il contatto. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso, e la sua prognosi è riservata. Sul posto i vigili urbani per ricostruire la dimanica dei fatti.

IN AGGIORNAMENTO