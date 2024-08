Lo spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina: la città “sposa” ancora il suo mare

Rinnovarsi pur restando allineati al proprio classicismo e alla fedeltà scenografica dell’epoca. La sedicesima edizione de “Lo spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”, nel suo 453° anniversario, ricalca quella rappresentazione tradizionale e al tempo stesso grandiosa per l’allestimento e la magnificenza dei costumi. Pur rientrando nel paragrafo delle manifestazioni in cui si uniscono storia e folklore, sul piano simbolico “Lo spettacolare sbarco” conferma in maniera assolutamente concreta quel ponte che lega culture, passato e presente, esaltando la città di Messina, lo Stretto e il mare: come se fosse un’ancora perenne che tiene le "peloritane genti" agganciate a quella storia in cui l’area dello Stretto era uno dei punti di riferimento dell’area del Mediterraneo. E Messina ne era snodo nevralgico.

Il “Corteo storico di terra” apre la lunga messinscena e riporta indietro nel tempo grazie alla fedeltà dei costumi e alla bravura degli instancabili attori che interpretano sbandieratori e musicanti (oltre 150 le comparse in costume storico). Ma è la “Cerimonia dello sposalizio del mare”, nel porticciolo della Marina del Nettuno, che lega una volta di più e in maniera indissolubile Messina al suo Stretto: «Ti sposiamo, mare, nel segno della nostra millenaria storia che a te ci accomuna nella antica fede, negli antichi commerci e nelle antiche tradizioni» recita la millenaria formula letta dal vicesindaco Salvatore Mondello, in rappresentanza dell'assente sindaco Basile. Un legame custodito dalla Madonnina e rinnovato dal lancio in mare dell’anello. Vicesindaco che, insieme agli ammiragli Aurelio De Carolis e Nunzio Martello, consegna anche il premio alla contrada di Paradiso, vincitrice del "Palio d'agosto - Trofeo Don Giovanni d'Austria”, partito dalla Rada di Grotte e arrivato al porticciolo della Marina del Nettuno. Vittoria, ottenuta davanti alla contrada di Pace, che vale il tris dopo i successi degli ultimi due anni. In gara anche gli equipaggi di Grotte e Case Basse.