Gravissimo incidente a Furci Siculo: scontro tra auto, marito e moglie in condizioni serie

Incidente con due feriti gravi nella tarda serata a Furci Siculo, dove due veicoli si sono schiantati lungo la strada che conduce alle frazioni a monte, parallela al torrente Savoca, all’altezza di una intersezione. Secondo una prima ricostruzione della dinamica una Nissan Qashqai che procedeva in direzione valle ha tamponato una Fiat Panda che si era immessa sul rettilineo dalla via Sant’Antonio e nell’impatto ad avere la peggio è stata la coppia di settantenni a bordo della Fiat, marito e moglie di Furci Siculo, rimasti feriti in modo serio. Al volante della Nissan, che dopo l’impatto ha proseguito per alcuni metri schiantandosi contro il guardrail e la recinzione della palestra comunale, si trovava una giovane furcese che non ha riportato particolari traumi.

I due feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e condotti negli ospedali di Messina (il marito) e Taormina (la moglie). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva per i rilievi di rito e l’esatta ricostruzione della dinamica, insieme alla Polizia locale che ha disciplinato il traffico rimasto bloccato fino alla rimozione dei mezzi incidentati.