Dramma a Vulcano. Il 25enne messinese Alberto De Domenico muore dopo un malore in piscina.

Un giovane di Messina ha perso la vita a Vulcano per un malore mentre si trovava in piscina. Si tratta di Alberto De Domenico, 25 anni. Allertati i soccorsi, medico e volontari della Croce Rossa non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.

Sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Un destino crudele per la famiglia De Domenico che, cinque anni addietro, sempre in questo maledetto mese di agosto, ha perso un’altra figlia, la piccola Aurora, 14 anni, coinvolta in un incidente stradale a Messina con lo scooter guidato proprio dal fratello Alberto che in quell’occasione riportò diversi traumi, ma dopo un ricovero in ospedale riuscì a riprendersi.

Aurora De Domenico Aurora De Domenico Lo scooter coinvolto nell’incidente L’incidente in via Consolare Pompea L’auto danneggiata I segni degll’incidente sull’auto L’incidente avvenuto intorno alle 20 Coinvolto anche il fratello della vittima

La vittima era giunta a Vulcano proprio nella giornata di oggi da Messina per trascorrere queste giornate che precedono il Ferragosto. Grande entusiasmo e desiderio subito di fare un bagno per combattere la calura estiva. Poco dopo le 18,30 la disgrazia sotto gli occhi di altri bagnanti letteralmente sgomenti per quanto accaduto. I carabinieri hanno avviato accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto.