Barcellona, mensa autogestita: adesso il Consiglio urgente

Il presidente del Consiglio comunale Angelo Paride Pino ha convocato, su richiesta dell’opposizione, la conferenza dei capigruppo martedì, alle 12, per fissare la data della seduta straordinaria e urgente in cui si discuterà della estemporanea abolizione della Mensa scolastica comunale.

Una seduta consiliare richiesta dai consiglieri di Pd, Sud chiama Nord, Città Aperta, Barcellona in Comune e Forza Italia, i quali hanno anche fissato l'ordine del giorno: «Analisi e confronto sul mantenimento o abolizione del servizio di mensa comunale centralizzata per le scuole materne e le scuole primarie cittadine con votazione finale del consesso consiliare, ai fini consultivi e di indirizzo politico», per chiedere il mantenimento del servizio mensa nei termini in cui è stato offerto fino ad oggi. Gli stessi consiglieri sottolineano come la decisione di non attivare la mensa scolastica «è stata assunta senza alcuna consultazione preventiva con l’organo consiliare, che nell’ultima programmazione economica (bilancio 2022-2024) ha stanziato importanti risorse a tal fine, che ora si vorrebbero utilizzare in modo diverso». Inoltre, aggiungono, «non risultano essere state consultati neppure, i rappresentanti sindacali dei lavoratori, né le famiglie dei bambini destinatari del servizio; tutto ciò al netto dell’esercizio lessicale di definire “mensa autogestita” il mero acquisto di pasti da operatori commerciali. I gruppi di opposizione evidenziano che gli uffici della Pubblica istruzione, dotati di un dirigente e di un funzionario, non hanno nemmeno predisposto nei termini il bando per l'affidamento del servizio, che generalmente è di durata triennale. Una inadempienza tacita – sostengono i consiglieri – che non è stata nemmeno giustificata dagli stessi vertici dell’ufficio. Se non fosse stato per l'interrogazione di Melangela Scolaro, coordinatrice provinciale di Sud chiama Nord, l'intera operazione che ha portato ad omettere l'attivazione del servizio mensa scolastica, sarebbe passata in sordina.