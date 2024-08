Messina, viale Annunziata: prevista lunedì 12 agosto la riapertura anticipata di un tratto di strada

La società Terna Rete Italia SpA ha comunicato, con nota pervenuta al protocollo del Comune di Messina in data odierna, venerdì 9 agosto, che “nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’elettrodotto in cavo interrato ‘Approdo Sottomarino - SE Annunziata’, in località Annunziata, la riapertura anticipata, rispetto al cronoprogramma, a partire dal 12 agosto, del tratto di strada attualmente interdetto alla circolazione veicolare, quello di viale Anunziata, compreso tra via Antonio Agostino-via Ciaramita e via Roma”. “La riapertura – continua la nota – si è resa possibile a seguito dei risultati relativi alle prove di schiacciamento dei provini di calcestruzzo, che hanno fornito il raggiungimento di una capacità portante della struttura interrata da consentire l’applicazione in sicurezza dei carichi dovuti al transito veicolare”. Terna fa sapere comunque che “i veicoli potranno transitare nella corsia di destra di viale Annunziata, scendendo verso il mare per un tratto di circa 60 metri, ad esclusione del traffico pesante”.