Messina, atto vandalico: distrutta una palina elettrica dell'Atm in via Garibaldi

Nella giornata di ieri qualcuno ha gravemente danneggiato la palina posta alla fermata di Via Garibaldi - San Giuliano. A darne notizia un comunicato dell'Atm: "La nostra Azienda - si legge - non può non condannare un atto di estrema inciviltà, che rappresenta il gesto di chi non ha a cuore il benessere della collettività. I tecnici sono già al lavoro per il ripristino della palina che tornerà operativa nei prossimi giorni. Naturalmente il danneggiamento avrà delle ripercussioni sulla qualità del servizio che quotidianamente la società offre all'utenza. Siffatti gesti, però, non intaccano in alcun modo la volontà di ATM SpA di proseguire nel comportamento virtuoso, che ha ottenuto il rimarchevole risultato di dotare la città di un servizio di trasporto pubblico locale efficiente ed in costante e continuo miglioramento. Come detto, il gesto incivile, lungi dallo scalfire gli sforzi della società, non fa altro che qualificare chi per gioco o per noia ha ritenuto giusto danneggiare un bene che è al servizio della collettività".