Messina, attivo al Policlinico un ambulatorio dedicato alla disforia di genere

È operativo, nell’ambito di servizi offerti dall’UOC di Psichiatria dell’AOU “G. Martino” di Messina, diretta dalla Prof.ssa Anna Muscatello, un ambulatorio dedicato alla Disforia di Genere. Si tratta di un percorso assistenziale pensato per chi sta attraversando difficoltà a strutturare la propria identità personale e di genere. Il servizio prevede visite psichiatriche e psicologiche con valutazioni specifiche. Vengono eseguiti test psicologici e rilasciate quelle certificazioni necessarie per proseguire con percorsi assistenziali dedicati. Nei casi in cui vi è un disagio psicologico o psicopatologico, il paziente può contare su percorsi terapeutici e di psicoterapia.

A coordinare l’attività dell’ambulatorio per l’area psichiatrica è il Prof. Gianluca Pandolfo e per l’area psicologica la Prof.ssa Carmela Mento, coadiuvati dalle specializzande Dott.ssa Silvia Crudo e Gaia Garofalo.

Per accedere all’ambulatorio è necessario prenotare tramite numero verde 800332277 (per le chiamate da rete fissa) e 09411898059 ( per le chiamate da rete mobile) dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 7 alle 14. “Negli ultimi tempi – afferma la Prof.ssa Anna Muscatello - abbiamo lavorato per poter offrire assistenza a chi sta attraversando una fase molto delicata della vita e necessita di un supporto specialistico. È anche il risultato delle esperienze vissute durante il nostro lavoro quotidiano dove emergono spesso fragilità sul tema dell’identità di genere che necessitano di supporto, specie perché coinvolgono giovanissimi e tante famiglie”.