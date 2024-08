Messina, incidente sulla via La Farina: scende dall'auto e finisce sotto un tir. C'è un ferito in codice rosso

Un grave incidente si è verificato questa sera sulla via La Farina. Nell'incidente coinvolto un Tir. Sul posto i vigili urbani ed i vigili del fuoco che stanno ricostruendo la dimanica dei fatti. Sembra che il tir e l'auto, una Matiz, si siano scontrati all'intersezione tra la via La Farina e il viale Europa. A quel punto il conducente della Matiz sarebbe sceso dall'auto, per provare a rincorrere il tir, il cui autista non si sarebbe accorto del sinistro. Ma sarebbe finito sotto l'autotreno che si trovava 15 metri più su, rispetto al contatto. Bisogna capire come. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso.

IN AGGIORNAMENTO