Capo d’Orlando, spiraglio per Villa Piccolo: tregua tra Comune e Fondazione

Si apre uno spiraglio. A braccetto Comune di Capo d’Orlando e Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella per evitare che Villa Piccolo e la Foresteria vadano a privati per l’asta pubblica bandita dal Tribunale di Patti per il 5 novembre prossimo.

Come si ricorderà , un debito di 550.000 euro circa, per un mutuo non pagato, ha indotto le banche creditrici ad avviare l’azione esecutiva per il recupero del credito. La prima asta è andata deserta e la seconda di novembre avrà una partenza di 3.065.298 euro ( 2.116.760 la villa, 948.538 la foresteria) .

A fare sedere l’uno accanto all’altro i vertici di Villa Piccolo ed il Comune di Capo d’Orlando da anni non più in sinergia, tant’è che si trovano su scranni opposti davanti al Giudice del Tribunale di Patti per un debito che Palazzo Europa non avrebbe onorato, è stata la minoranza consiliare.

Così in un comunicato stampa si legge: «ll gruppo di opposizione CambiAmo Capo riesce, dopo anni, nell’impresa di far sedere allo stesso tavolo Comune di Capo d’Orlando e Fondazione Famiglia Piccolo. Nella riunione di martedì scorso hanno inaugurato la stagione del dialogo e della collaborazione per la risoluzione dei problemi finanziari».

Poi i consiglieri Mangano, Gazia, Liotta, Scafidi e Truglio spiegano che «la conferenza dei capigruppo, alla presenza del presidente della Fondazione Famiglia Piccolo, avv. Andrea Pruiti Ciarello e del sindaco dott. Francesco Ingrillì, ha posto le basi tra i contendenti di una consolidata controversia, con l’intento di coinvolgere l’intera deputazione regionale affinché sia individuata una soluzione alle esigenze finanziarie della Fondazione».

Intanto una nota a firma degli stessi consiglieri comunali di minoranza è stata inviata al Collegio dei revisori dei conti avente ad oggetto il “Contenzioso Comune di Capo d’Orlando – Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.- richiesta referto integrato”, al fine, come si legge nel comunicato stampa «di verificare la veridicità dei documenti finanziari dell’ente paladino e quindi il rispetto dei principi generali di contabilità degli Enti Locali».

Già domani sabato 10 si dovrebbero avere maggiori informazioni sul rapporto tra Comune e Fondazione.