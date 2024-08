Ancora vandali in azione sul litorale di Barcellona: docce pubbliche danneggiate 4 volte

Vandali nuovamente in azione sul litorale barcellonese. Nel mirino dei soliti incivili la doccia pubblica sulla spiaggia di Cicerata, nei pressi della ex colonia rimessa recentemente a nuovo da un gruppo di giovani imprenditori locali. Alcuni residenti hanno deciso di rivolgersi alle autorità e sporto denuncia al commissariato di Polizia dopo il quarto danneggiamento in poche settimane: nella missiva, tra l’altro, si legge che la doccia pubblica è stata oggetto di numerosi sabotaggi anche nel recente passato, vanificando i numerosi interventi di riparazione promossi dal Comune.

L’assessore Nicola Barbera si è attivato personalmente per far ripristinare l’impianto: «È bene sottolineare l’importanza di questo servizio per la comunità – dichiara Barbera – e tuttavia, a distanza di pochissimo tempo dai più recenti interventi di riparazione, la doccia è stata nuovamente danneggiata. È evidente che ci sia, da parte di qualcuno, una volontà ostinata di impedire l’utilizzo di questo bene pubblico e siamo di fronte ad un problema che va oltre il semplice vandalismo. Ho pertanto chiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli in zona, al fine di individuare e punire i responsabili di questi atti incivili».