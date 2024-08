A Messina continua la “grande sete”: troppe vie senz’acqua e pioggia di segnalazioni

La polemica politica, i botta e risposta, la cronistoria di ciò che non è stato fatto e di ciò che si dovrebbe fare, tutto ha una sua importanza. Poi, però, c’è il dato attuale, dal quale non si scappa: tanti messinesi continuano a essere a secco o quasi. Il piano di razionamento, con la suddivisione in due zone dell'area più critica della città, è un piano emergenziale, evidentemente non sufficiente rispetto alla portata del problema e alla quantità di richieste giornaliere. E le segnalazioni continuano ad arrivare in gran quantità, sia alle istituzioni che ai giornali. «Abito a Villaggio Aldisio – è lo sfogo di un lettore -, qui l’acqua arrivava per poche ore al mattino, per riempire il serbatoio. Ora non ne arriva più».

Villaggio Aldisio non è in zona A, né in zona B. Eppure l'acqua non c'è, nemmeno una goccia. Stesso discorso al quartiere Lombardo, che in zona... “X” sembra esserci da sempre, una condanna che in questi giorni non fa più nemmeno notizia. Non fa parte del piano di razionamento il villaggio Cep, dove da giorni segnalano che l'acqua arriva per venti minuti, mezz’ora, un’ora al massimo, poi basta. «Vivo all'ultimo piano, arriva un filo d'acqua, impensabile che si riempiano i serbatoi».